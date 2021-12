C’era una volta Milanello (Di giovedì 16 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) Il centro sportivo più famoso d’Italia, simbolo di una rinascita calcistica del Bel Paese partita durante il decennio ’60 e arrivata all’apice mondiale in quattro decadi. Stiamo parlando di Milanello, cuore pulsante di una delle squadre più importanti nella storia del nostro calcio. La sua nascita venne voluta da Andrea Rizzoli, nel 1963. Quello sarebbe stato l’anno di svolta per i rossoneri, quello della prima Coppa dei Campioni conquistata contro il Benfica di Eusebio. Nel 1971, un attento Franco Mentana analizzava la giovane storia di questo polo calcistico unico in Italia con la sapienza e la curiosità di un giornalista navigato quale era. Su La Gazzetta dello Sport si introduceva l’articolo con un titolo emblematico e quasi interrogativo: “Milanello è una fucina non è più una miniera”. Proprio ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 16 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) Il centro sportivo più famoso d’Italia, simbolo di una rinascita calcistica del Bel Paese partita durante il decennio ’60 e arrivata all’apice mondiale in quattro decadi. Stiamo parlando di, cuore pulsante di una delle squadre più importanti nella storia del nostro calcio. La sua nascita venne voluta da Andrea Rizzoli, nel 1963. Quello sarebbe stato l’anno di sper i rossoneri, quello della prima Coppa dei Campioni conquistata contro il Benfica di Eusebio. Nel 1971, un attento Franco Mentana analizzava la giovane storia di questo polo calcistico unico in Italia con la sapienza e la curiosità di un giornalista navigato quale era. Su La Gazzetta dello Sport si introduceva l’articolo con un titolo emblematico e quasi interrogativo: “è una fucina non è più una miniera”. Proprio ...

