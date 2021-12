Caso Ruby, Emilio Fede anziano e malato. I giudici differiscono l’esecuzione della pena (Di giovedì 16 dicembre 2021) Emilio Fede, l’ex direttore del Tg4 condannato in via definitiva per la vicenda Ruby a 4 anni e 7 mesi e poi a 2 anni per il Caso di un presunto fotoricatto, ha ottenuto dal tribunale di Sorveglianza di Milano “il differimento della esecuzione della pena per la durata di un anno”. Provvedimenti che si giustifica per le condizioni di salute di Fede in “progressivo peggioramento” e per “l’età avanzata”. Lo scorso giugno il giornalista ha festeggiato 90 anni. Con il differimento dell’esecuzione della pena per un anno, Fede torna completamente libero, dopo che era stato prima in detenzione domiciliare e poi in affidamento in prova. LEGGI ANCHE Quirinale, Emilio ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 dicembre 2021), l’ex direttore del Tg4 condannato in via definitiva per la vicendaa 4 anni e 7 mesi e poi a 2 anni per ildi un presunto fotoricatto, ha ottenuto dal tribunale di Sorveglianza di Milano “il differimentoesecuzioneper la durata di un anno”. Provvedimenti che si giustifica per le condizioni di salute diin “progressivo peggioramento” e per “l’età avanzata”. Lo scorso giugno il giornalista ha festeggiato 90 anni. Con il differimento delper un anno,torna completamente libero, dopo che era stato prima in detenzione domiciliare e poi in affidamento in prova. LEGGI ANCHE Quirinale,...

Advertising

holertogni : @repubblica Caso Ruby anche per Emilio Fede si prospetta la impossibilita' di scontare in prigione la pena, ment… - urizen70 : +++Emilio libero+++, ora, liberat' a Bigodí Caso Ruby, per Emilio Fede differimento della pena. I giudici: 'Anzian… - Maurizio62 : Il ricattato, vorrebbe assurgere al colle come PdR...un Paese allo sbando morale e civile, grazie alle dx. Caso Ru… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Caso Ruby, per Emilio Fede differimento della pena. I giudici: 'Anziano e malato, la sua salute in peggioramento' https://t… - repubblica : Caso Ruby, per Emilio Fede differimento della pena. I giudici: 'Anziano e malato, la sua salute in peggioramento' -