(Di giovedì 16 dicembre 2021): “glileAnche io ho sbagliato e adesso finalmente posso dirlo” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Gianpaolo, ex arbitro, perdella situazione attuale nel mondo arbitrale. Queste le sue parole: “C’è uno svecchiamento degliin atto: Rocchi sta facendo un grande lavoro e lo stimo molto. Sono andati viaesperti come Rizzoli, Tagliavento ed è difficile mandare via personalità importanti ogni anno e poi sostituirli con giovani. Rocchi sta provando ad immettere ragazzi promettenti e vedo che le società accettano ...

Advertising

Enzovit : Calvarese: 'Magari gli arbitri potessero parlare e spiegare le proprie ragioni!'' -

Ultime Notizie dalla rete : Calvarese Magari

PianetAzzurro

La legge non è uguale per tutti?tra qualche settimana faranno una bella intervista e ... oppure come nel caso disu Cuadrado (episodio sempre a favore dei bianconeri).C'è chi scrive: 'La colpa non è solo dila decisione poteva essere corretta dal VAR in ... 'Visto che è un tuffatore, invece di dare rigore Perchè non ammonirlo sempre? Poismette'A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianpaolo Calvarese, ex arbitro “C’è uno svecchiamento degli arbitri in ...