Bungie | una dirigente si è dimesso in seguito ad accuse di abusi

Una dirigente di Bungie si è dimessa a seguito delle gravi accuse di gestione tossica e sessismo di altri suoi colleghi della stessa azienda Una settimana dopo un importante rapporto di IGN che descriveva in dettaglio le preoccupanti accuse di abusi, cultura avversa all'accettazione delle diversità, tossicità e pratiche di assunzione controverse all'interno di Bungie, la dirigente della sezione risorse umane dello studio si è dimessa dal suo ruolo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Bungie: quanto evidenziato dalla dirigente Gayle d'Hondt ricorda quanto già avvenuto presso altri due noti publisher videoludici In un'e-mail aziendale pubblicata dal sito IGN in giornata ...

