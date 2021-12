Australian Open 2022: diciotto azzurri a caccia del pass per il tabellone principale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Manca ormai sempre meno all’inizio della nuova stagione tennistica, che prenderà il via in Australia. Occhi puntati ovviamente sugli Australian Open, primo slam dell’anno, e sulle qualificazioni in programma dal 10 gennaio. In quel di Melbourne, saranno presenti numerosi tennisti azzurri. In undici sono già certi di prendere parte al tabellone principale. Ben diciotto invece saranno ai nastri di partenza del tabellone cadetto, a caccia di un pass per il main draw. Nel maschile ci sono Federico Gaio, Salvatore Caruso, Alessandro Giannessi, Gian Marco Moroni, Franco Agamenone, Roberto Marcora, Thomas Fabbiano, Flavio Cobolli, Lorenzo Giustino, Andrea Pellegrino e Filippo Baldi. Attenzione anche ad Andrea Arnaboldi, fuori di soli 5 posti, ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Manca ormai sempre meno all’inizio della nuova stagione tennistica, che prenderà il via in Australia. Occhi puntati ovviamente sugli, primo slam dell’anno, e sulle qualificazioni in programma dal 10 gennaio. In quel di Melbourne, saranno presenti numerosi tennisti. In undici sono già certi di prendere parte al. Beninvece saranno ai nastri di partenza delcadetto, adi unper il main draw. Nel maschile ci sono Federico Gaio, Salvatore Caruso, Alessandro Giannessi, Gian Marco Moroni, Franco Agamenone, Roberto Marcora, Thomas Fabbiano, Flavio Cobolli, Lorenzo Giustino, Andrea Pellegrino e Filippo Baldi. Attenzione anche ad Andrea Arnaboldi, fuori di soli 5 posti, ...

