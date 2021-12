Ascolti Tv di ieri 15 dicembre 2021 | Access Prime Time e Preserale

(Di giovedì 16 dicembre 2021)Tv di15: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 15per i principali canali tv nelle fasce di ascolto didell’? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata dinella fascia dell’e in quella. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidiTV ...

Il triangolo amoroso ha tenuto su per tre mesi glidel, ma ci si è spesso dimenticati (...però ci ha pensato mamma Wendy (che ormai è famosa, o vorrebbe esserlo, quasi quanto l'influencer) ...Glitv in prime time disera 15 dicembre 2021 vedono iniziare con una vittoria la lunga corsa di Amadeus verso il Festival di Sanremo 2022 . Sanremo Giovani ha primeggiato con 2.425.000 ...Di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, sappiamo tutto, o quasi. Il triangolo amoroso ha tenuto su per tre mesi gli ascolti del Gf Vip, ma ci si è spesso dimenticati (anche per le ...Ascolti tv e share del prime time di mercoledì 15 dicembre 2021 – Sanremo Giovani su Rai Uno non sfonda. Anzi è un mezzo flop (un po’ più di un mezzo), restando inchiodato al 13.4% di share. Va peggio ...