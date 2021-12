Armani Sì | l’idea regalo perfetta | anche per noi stesse

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Le prossime righe, perché lo sappiate subito, saranno dedicate a un profumo che ha fatto la storia della profumeria. Sia per a sua fragranza, decisamente unica, ma pure perché creato da Giorgio, un campione internazionale di stile, eleganza e sofisticatezza. Il profumo che indossiamo, la fragranza che decidiamo di far diventare l’odore della nostra pelle, parla molto di noi: può dare dei segnali a chi ci sta di fronte, può dir loro se siamo aperte oppure misteriose, può ammantarci di fascino o darci l’aria sbarazzina. Insomma, un profumo ha un potere coinvolgente, perché manda segnali molto decisi senza essere però pacchiano o troppo smaccato (a patto che non si esageri, ovviamente). Nelle prossime righe parleremo della branca Giorgioprofumo, perché ne vale davvero la pensa, soprattutto quando il profumo in questione è questa meraviglia ...