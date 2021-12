Anche la Francia impone i tamponi per gli arrivi dal Regno Unito, la stretta sui confini in Europa si allarga contro Omicron (Di giovedì 16 dicembre 2021) Aumentano le limitazioni sui viaggi in Europa nel tentativo di frenare la diffusione della variante Omicron del Coronavirus. Ultima stretta arriva dalla Francia, che ha deciso di imporre «drastiche» restrizioni agli spostamenti da e per il Regno Unito. Come ha spiegato alla Bfm-Tv il portavoce del governo, Gabriel Attal: «Attueremo un sistema di controlli drasticamente più rigido di quello che abbiamo già». Per i viaggiatori in arrivo dal Regno Unito in Francia sarebbe previsto l’obbligo di un tampone negativo fatto non oltre 24 ore prima della partenza e all’arrivo dovranno rispettare un periodo di quarantena. Nei giorni scorsi era stata l’Italia a imporre tamponi obbligatori per tutti gli ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 dicembre 2021) Aumentano le limitazioni sui viaggi innel tentativo di frenare la diffusione della variantedel Coronavirus. Ultimaarriva dalla, che ha deciso di imporre «drastiche» restrizioni agli spostamenti da e per il. Come ha spiegato alla Bfm-Tv il portavoce del governo, Gabriel Attal: «Attueremo un sistema dilli drasticamente più rigido di quello che abbiamo già». Per i viaggiatori in arrivo dalinsarebbe previsto l’obbligo di un tampone negativo fatto non oltre 24 ore prima della partenza e all’arrivo dovranno rispettare un periodo di quarantena. Nei giorni scorsi era stata l’Italia a imporreobbligatori per tutti gli ...

