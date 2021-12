Uomini e Donne, la scelta di Andrea Nicole e la delusione di Maria De Filippi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La puntata di Uomini e Donne di mercoledì 15 dicembre 2021 è stata a dir poco turbolenta. Questo perché la tronista Andrea Nicole, dall’inizio del suo percorso benvoluta e considerata da tutti come una persona aperta e sincera, alla fine si è dimostrata scorretta nei confronti del programma, scatenando diverse polemiche. La ragazza è arrivata in trasmissione con una confessione da fare e ha raccontato a tutti ciò che era accaduto dopo la puntata precedente. Il corteggiatore Ciprian, decisamente poco stimato in studio – specialmente dagli opinionisti – dopo la registrazione si è recato a casa sua all’insaputa della redazione. Lei lo ha fatto salire e i due hanno prima parlato e poi trascorso la notte insieme. Vi raccomandiamo... Andrea Nicole Conte, ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La puntata didi mercoledì 15 dicembre 2021 è stata a dir poco turbolenta. Questo perché la tronista, dall’inizio del suo percorso benvoluta e considerata da tutti come una persona aperta e sincera, alla fine si è dimostrata scorretta nei confronti del programma, scatenando diverse polemiche. La ragazza è arrivata in trasmissione con una confessione da fare e ha raccontato a tutti ciò che era accaduto dopo la puntata precedente. Il corteggiatore Ciprian, decisamente poco stimato in studio – specialmente dagli opinionisti – dopo la registrazione si è recato a casa sua all’insaputa della redazione. Lei lo ha fatto salire e i due hanno prima parlato e poi trascorso la notte insieme. Vi raccomandiamo...Conte, ...

