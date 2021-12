Timmermans: "L'Ue non vieterà vendita di case non ristrutturate" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "Permettetemi di affrontare alcune delle preoccupazioni specifiche che abbiamo visto negli ultimi giorni. Bruxelles non vi dirà che non potete vendere la vostra casa se non è ristrutturata, e nessun ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "Permettetemi di affrontare alcune delle preoccupazioni specifiche che abbiamo visto negli ultimi giorni. Bruxelles non vi dirà che non potete vendere la vostra casa se non è ristrutturata, e nessun ...

Advertising

patrickjachini : Spolier (ma si capiva già a naso): la storia sulla classe energetica è una balla. Timmermans l’ha spiegato direttam… - maria_spena : Il Commissario Timmermans sceglie l'italiano per comunicare che nella direttiva UE non ci sarà divieto di vendita o… - FinoGinofino : RT @gspazianitesta: Nella conferenza stampa sulla direttiva Ue, il Commissario al Clima Timmermans passa per un momento alla lingua italian… - ParereLegale : @gspazianitesta @Confedilizia_ Timmermans ha spiegato che la proposta non vieta vendita o fitto ma lascia agli stat… - shopenauerwho : RT @gspazianitesta: Nella conferenza stampa sulla direttiva Ue, il Commissario al Clima Timmermans passa per un momento alla lingua italian… -