Tamponi per chi arriva in Italia, stupore Ue. Draghi: «I nostri dati sono i migliori» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Bruxelles raccomanda che le limitazioni restino in vigore il più breve tempo possibile. Il premier alla camera: «In Italia situazione favorevole, applicate le stesse regole per chi arriva dal Regno Unito» Leggi su corriere (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Bruxelles raccomanda che le limitazioni restino in vigore il più breve tempo possibile. Il premier alla camera: «Insituazione favorevole, applicate le stesse regole per chidal Regno Unito»

Advertising

Giorgiolaporta : #Tamponi e #quarantena per i turisti: l'#UnioneEuropea si fa sentire sugli ultimi provvedimenti di #Speranza. Previ… - HuffPostItalia : L'Ue furente con l'Italia che introduce i tamponi per i vaccinati - NicolaPorro : ?? I tamponi alle frontiere, l’emergenza per tutto tranne che per le tasse e il dramma denatalità. Questo e altro ne… - Simona84178554 : @fratotolo2 Certo, come i soldati per fare i tamponi agli studenti..... Quante minchiate - fegatospappola1 : RT @ClaudioDeglinn2: L’Italia blinda i confini:“Si entra col tampone”. L'ira della Ue! Solo gli immigrati illegali possono entrare,non far… -