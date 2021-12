Sport in tv oggi mercoledì 15 dicembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)152021, si preannuncia una giornata abbastanza ricca diivi in attesa di un weekend di fuoco sul fronte delle discipline olimpiche invernali. Fari puntati quest’sul torneo preolimpico di curling e sulle coppe europee per club di basket, pallavolo e pallanuoto, oltre alla Coppa Italia di calcio maschile.IN TV151.30 Basket, NBA: New York Knicks-Golden State Warriors – Diretta tv su SkyUno,su Sky Go e NowTV 2.00 Basket, NBA: Chicago Bulls-Detroit Pistons – Diretta tv su SkyNBA,su Sky Go e ...

Advertising

SkySport : ? NEVE INCESSANTE A TORINO ? Oggi alle 18.45 Juventus-Malmoe ?? LIVE SU SKY SPORT ? ?? @FCosatti ? ?? #JuventusMalmoe… - JorgeRAP1973 : RT @Bardiani_CSF: ?? Parlano di noi: Oggi in edicola su la Gazzetta dello Sport e online su @Gazzetta_it tutti i dettagli del nuovo progetto… - granatissimi : Cessione Salernitana: oggi la scelta dell'offerta, domani il vertice in Figc - sportli26181512 : #Governance #Notizie Offerte senza garanzie: ora la Salernitana rischia: Montano le preoccupazioni per il futuro so… - sport_viterbo : COPPA. OGGI LA SEMIFINALE TRA PADOVA E CATANZARO -

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi

OA Sport

Lotito parla del rinnovo di Sarri "ho incontrato mister Sarri, un uomo che può fare la differenza nel mondo del calcio. Ha una grande passione, vive per questo. Il mister non è precario, ...... giornalista di Radio Rai ed ex assessore allodella Regione Lombardia, che ha parlato di ... 'per la prima volta un giornalista, solitamente piuttosto autorevole, ha parlato di PIF ?c'è un ..."Se dovessi tornare in Italia però sceglierei i partenopei. Mi sono sempre piaciuti per il legame con Diego, per come tratta gli argentini, per quella maglia celeste".Potrete seguire la partita in diretta tv esclusiva su Canale 20, oltre che in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. L'Olanda si qualificherà con una vittoria, o con un pareggio se la Turchia non ...