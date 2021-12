Smart working, cosa (non) cambia davvero (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Firmato lo scorso 7 dicembre tra il Ministero del Lavoro e le principali associazioni sindacali e imprenditoriali, il Protocollo Nazionale sul lavoro agile nel settore privato è volto – almeno sulla carta – a fornire alcune linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale al fine di delineare le modalità di svolgimento del lavoro agile post-pandemia, in un’ottica di incentivazione dello stesso a seguito dei positivi risultati ottenuti dal lavoro da remoto sperimentato nel corso del periodo emergenziale. È ormai prossima, infatti, la scadenza del termine previsto per il ricorso allo Smart working c.d. semplificato (ovvero senza accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore), tanto da rendere impellente la necessità di regolamentazione di un nuovo quadro normativo in materia di lavoro agile, visto lo ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Firmato lo scorso 7 dicembre tra il Ministero del Lavoro e le principali associazioni sindacali e imprenditoriali, il Protocollo Nazionale sul lavoro agile nel settore privato è volto – almeno sulla carta – a fornire alcune linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale al fine di delineare le modalità di svolgimento del lavoro agile post-pandemia, in un’ottica di incentivazione dello stesso a seguito dei positivi risultati ottenuti dal lavoro da remoto sperimentato nel corso del periodo emergenziale. È ormai prossima, infatti, la scadenza del termine previsto per il ricorso alloc.d. semplificato (ovvero senza accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore), tanto da rendere impellente la necessità di regolamentazione di un nuovo quadro normativo in materia di lavoro agile, visto lo ...

