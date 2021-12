Simone Di Pasquale prende il posto di Raimondo Todaro | ecco cosa farà dopo Ballando con le Stelle

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Come ormai tutti hanno potuto constatare,ha abbandonatocon Leper debuttare come professore nel talent Amici di Maria De Filippi. Un altro ballerino ha detto addio acon Le: si tratta diDi, che16 anni di onorata carriera ha annunciato di lasciare la trasmissione. LEGGI ANCHE: — Milly Carlucci e Alessandro Cattelan all’Eurovision 2022?rivela la conduttrice Ma sarà proprio lui are ildiin un’altra trasmissione targata Rai: si tratta de Il Cantante Mascherato, doveapproderà come coreografo della prossima edizione, che ...

Advertising

telodogratis : Simone Di Pasquale al posto di Raimondo Todaro: l’annuncio di Milly Carlucci - Bacco76496820 : Milly Carlucci svela alcune novità de #Ilcantantemascherato, la terza edizione in onda da venerdì 11 febbraio su… - zazoomblog : Simone Di Pasquale in tv racconta la storia con Natalia Titova - #Simone #Pasquale #racconta #storia - zazoomblog : Simone Di Pasquale prende il posto vacante di Raimondo Todaro - #Simone #Pasquale #prende #posto… - infoitcultura : Simone Di Pasquale: “Io e Titova ci siamo amati”. La reazione di Rosolino -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Pasquale

Come riporta BubinoBlog, Milly Carlucci ha annunciato in un'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano cheDisarà il nuovo coreografo de Il Cantante Mascherato. L'insegnante di ...Sabato scorso durante la puntata di Ballando con le stelle,Diha dato un annuncio molto importante: questo per lui sarà l'ultimo anno da ballerino a Ballando con le stelle . Questo annuncio è stato dato con tanta commozione e anche dispiacere ...Sabato scorso durante la puntata di Ballando con le stelle, Simone Di Pasquale ha dato un annuncio molto importante: questo per lui sarà l’ultimo anno da ballerino a Ballando con le stelle. Questo ann ...Il ballerino lascia Ballando con le stelle, ma non la squadra della conduttrice che per lui ha in mente nuovi ruoli ...