Sergio Agüero smetterà di giocare a calcio per problemi cardiaci (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’attaccante argentino, da giugno al Barcellona e fermo da ottobre, lo ha annunciato oggi in conferenza stampa al Camp Nou Leggi su ilpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’attaccante argentino, da giugno al Barcellona e fermo da ottobre, lo ha annunciato oggi in conferenza stampa al Camp Nou

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: Sergio Agüero smetterà di giocare a calcio per problemi cardiaci - LucaUxxx : RT @ilpost: Sergio Agüero smetterà di giocare a calcio per problemi cardiaci - TMit_news : Il #Barcellona ????, l'#Argentina ???? e il calcio intero perdono un grande: Sergio #Agüero, in lacrime, annuncia il ri… - ilPostSport : RT @ilpost: Sergio Agüero smetterà di giocare a calcio per problemi cardiaci - ilpost : Sergio Agüero smetterà di giocare a calcio per problemi cardiaci -