Sciopero generale, i sindacati sostituiscono i partiti di centrosinistra non pervenuti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) di Lorenzo Giannotti I sindacati fanno le veci dei partiti di centrosinistra. È questa l'impressione lampante sortita in seguito all'annuncio dello Sciopero generale (dopo sette anni di assenza dalla protesta contro il Jobs Act di Renzi). Se Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, rispettivamente segretari di Cgil e Uil, non avessero sollevato la questione dell'iniquità della legge di bilancio del governo Draghi, i partiti di centrosinistra – Pd e M5S(?) – l'avrebbero scampata fischiettando con lo sguardo rivolto per aria. Dice Landini: "Forze di maggioranza che ragionano in questo modo non ce le meritiamo. Se dentro il Governo non si capisce che ci sono persone che pur lavorando sono povere e non riescono ad arrivare alla fine del mese e che aiutare chi sta peggio è ...

CottarelliCPI : Questo tweet non piacerà a molti ma pazienza. Credo che la decisione di proclamare lo sciopero generale, uno strume… - direzioneprc : Scioperiamo perché in Italia aumentano le bollette ma non i salari. Benvenuto sciopero generale! #16dicembre… - NicolaPorro : Cgil e Uil vanno avanti con lo #scioperogenerale. Ma ormai i #sindacati chi rappresentano? L'affondo di Antonio Mas… - cronacadiroma : Sciopero generale, giovedì nero a Roma sul fronte trasporti #Roma #scioperogenerale #Trasporti #ultime-notizie - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Se a Pd e M5s la legge di bilancio va bene così com'è, allora la distinzione fra destra e sinistra non è più di politica… -