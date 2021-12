Rimborsopoli Piemonte, Cota: “Farò ricorso in Cassazione” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non ci sta l’ex governatore del Piemonte Roberto Cota alla condanna a un anno e 7 mesi per il caso dei rimborsi spese della giunta e consiglio regionale durante la sua gestione e annuncia il ricorso in Cassazione. Un caso giudiziari che prosegue da anni con svariati processi, infatti precedentemente Cota era stato giudicato innocente in primo grado, e poi la Cassazione aveva annullato la sentenza del processo d’Appello costringendo a rifarlo. Fino alla sentenza di condanna di ieri per peuculato. “Dopo un’ assoluzione in primo grado grado perché il fatto non sussiste e una sentenza di appello annullata dalla Cassazione per me continua l’incubo della cosiddetta ‘Rimborsopoli’. Ieri condanna in appello. Da innocente Farò un nuovo ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non ci sta l’ex governatore delRobertoalla condanna a un anno e 7 mesi per il caso dei rimborsi spese della giunta e consiglio regionale durante la sua gestione e annuncia ilin. Un caso giudiziari che prosegue da anni con svariati processi, infatti precedentementeera stato giudicato innocente in primo grado, e poi laaveva annullato la sentenza del processo d’Appello costringendo a rifarlo. Fino alla sentenza di condanna di ieri per peuculato. “Dopo un’ assoluzione in primo grado grado perché il fatto non sussiste e una sentenza di appello annullata dallaper me continua l’incubo della cosiddetta ‘’. Ieri condanna in appello. Da innocenteun nuovo ...

