«Questa non è una pandemia…», scoppia la rissa a Cartabianca tra Scanzi e il No vax Contri: «Cretino… Bollito…» – I video (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Poco ci è mancato che in studio a Cartabianca su Raitre non si arrivasse alle mani tra Alberto Contri e Andrea Scanzi. La slavina che Bianca Berlinguer non ha potuto fermare in nessun modo è partita dal docente universitario, membro del neonato gruppo «Dubbio e precauzione», la commissione animata da personaggi come Calro Freccero e Giorgio Agamben. «Questa non è una pandemia – ha detto Contri – ma una sindemia. Una patologia che prende soprattutto gli anziani. Non mi fido di questo tipo di vaccino, aspetto quello proteico». Basta un attimo e si finisce agli insulti. Il giornalista del Fatto quotidiano parte alla carica: «Questo non sa niente di scienza, né sa di cosa stia parlando, né dove sia ora». Da lì parte lo scontro a suon di: «Nano… mascalzone…» rivolto a Scanzi, «Bollito, vai ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Poco ci è mancato che in studio asu Raitre non si arrivasse alle mani tra Albertoe Andrea. La slavina che Bianca Berlinguer non ha potuto fermare in nessun modo è partita dal docente universitario, membro del neonato gruppo «Dubbio e precauzione», la commissione animata da personaggi come Calro Freccero e Giorgio Agamben. «non è una pandemia – ha detto– ma una sindemia. Una patologia che prende soprattutto gli anziani. Non mi fido di questo tipo di vaccino, aspetto quello proteico». Basta un attimo e si finisce agli insulti. Il giornalista del Fatto quotidiano parte alla carica: «Questo non sa niente di scienza, né sa di cosa stia parlando, né dove sia ora». Da lì parte lo scontro a suon di: «Nano… mascalzone…» rivolto a, «Bollito, vai ...

