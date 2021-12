Quando pagano il Reddito di Cittadinanza a dicembre 2021: le date (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’ultimo accredito dell’anno 2021 del Reddito di Cittadinanza potrebbe arrivare in anticipo in vista delle festività natalizia. L’Inps ancora non ha ufficializzato le date ma è quanto si auspicano i beneficiari del sussidio statale. È possibile che vi sia un anticipo nei pagamenti, che potrebbero essere accreditati il 23 dicembre in alcuni casi. In generale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’ultimo accredito dell’annodeldipotrebbe arrivare in anticipo in vista delle festività natalizia. L’Inps ancora non ha ufficializzato lema è quanto si auspicano i beneficiari del sussidio statale. È possibile che vi sia un anticipo nei pagamenti, che potrebbero essere accreditati il 23in alcuni casi. In generale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Nicolet39750675 : IL COXLIONE DI SCANZI CHE SI REPUTA UN SUPER ESPERTO DI STI CAXXI!!!! QUANDO NON SANNO RIBATTERE URLANO E OFFENDONO… - stephan28849923 : @INPS_it Ma quando pagano il 7 30? - xiuzoned : porco dio quanto odio quando le persone che vogliono fare l'università pensano che sia tutto un divertimento. tanto… - gianma70 : @Scrambl46783114 @Covidioti Chissà quando pagano... - Emanuel72607325 : @marcomalenti Lo devo fare per forza, sono costretto. Non posso stare in casa e sostenere la spesa dei tamponi. Son… -