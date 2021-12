Patenti - Esami più brevi ma con meno domande (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Esami più brevi, venti minuti invece di trenta, ma anche meno domande, 30 invece di 40. Invariato, in percentuale (10%), il numero massimo di errori ammessi, che da 4 scendono a 3. La piccola rivoluzione sugli Esami di teoria per il conseguimento delle Patenti A1, A2, A, B1, B e BE entrerà in vigore il 20 dicembre. Emergenza Covid. Il motivo che ha spinto il ministro Enrico Giovannini ad adottare questo provvedimento è il perdurare della situazione di criticità che affligge gran parte delle sedi della Motorizzazione civile, esplosa con l'arrivo della pandemia. La necessità di occupare al 50% le aule informatizzate in cui si sostengono gli Esami e di sanificare le postazioni dopo ogni sessione "ha determinato un considerevole numero di pratiche arretrate", come si legge ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 15 dicembre 2021)più, venti minuti invece di trenta, ma anche, 30 invece di 40. Invariato, in percentuale (10%), il numero massimo di errori ammessi, che da 4 scendono a 3. La piccola rivoluzione suglidi teoria per il conseguimento delleA1, A2, A, B1, B e BE entrerà in vigore il 20 dicembre. Emergenza Covid. Il motivo che ha spinto il ministro Enrico Giovannini ad adottare questo provvedimento è il perdurare della situazione di criticità che affligge gran parte delle sedi della Motorizzazione civile, esplosa con l'arrivo della pandemia. La necessità di occupare al 50% le aule informatizzate in cui si sostengono glie di sanificare le postazioni dopo ogni sessione "ha determinato un considerevole numero di pratiche arretrate", come si legge ...

