Le mille ossessioni di Giulia De Lellis | a tavola e a letto

Povero Carlo Gussalli Beretta! Com'è complicato uscire a cena con Giulia De Lellis. L'influencer ha raccontato nelle Stories le sue ossessioni, sia a tavola, che a letto! "In pochi sanno che nel mio piatto non faccio mai toccare portate, non mischio alimenti in nessun modo (neanche il gelato) e mangio tutto tagliuzzato, molto tagliuzzato". Ma tra le lenzuola vuole… "Il cuscino deve essere sempre fresco, questa è la base" confida Giulia De Lellis svelando le sue manie dentro e fuori casa. E prima di uscire di casa deve aver rifatto il letto. "Aiuta a prepararsi ad affrontare una serie di cose durante la giornata". Ma è a tavola che si scatenano le manie dell'influencer. "Non mischio neanche i liquidi.

Povero Carlo Gussalli Beretta! Com'è complicato uscire a cena con Giulia De Lellis. L'influencer ha raccontato nelle Stories le sue, sia a tavola, che a letto! 'In pochi sanno che nel mio piatto non faccio mai toccare portate, non mischio alimenti in nessun modo (neanche il gelato) e mangio tutto tagliuzzato, ...... è una delle figure più straordinarie e sorprendenti del mondo matematico, dalle... Uno degli effetti letali del viaggiare nella galleria di Escher è la grave patologia dellecompulsive.Giulia De Lellis ha raccontato su Instagram le sue mille ossessioni, sia a tavola, che a letto e le elenca tutte ai suoi follower ...Povero Carlo Gussalli Beretta! Com’è complicato uscire a cena con Giulia De Lellis. L’influencer ha raccontato nelle Stories le sue mille ossessioni, sia a tavola, che a letto! “In pochi sanno che nel ...