La stretta sugli arrivi dalla Ue non piace a Bruxelles. Contagi in risalita (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il provvedimento varato ieri contiene anche nuove misure sanitarie: per chi arriva in Italia scatta l'obbligo di quarantena se non è vaccinato, chi è immunizzato dovrà comunque presentare un tampone.

