Icardi Juve, due bianconeri chiamano l’argentino. Il retroscena (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Calciomercato Juve: i bianconeri continuano a seguire Mauro Icardi e due calciatori avrebbero lanciato segnali all’attaccante La Juventus prosegue la caccia a un attaccante che da gennaio possa risolvere i problemi realizzativi della squadra di Allegri. In tal senso nelle ultime settimane è tornato in auge il nome di Mauro Icardi. Qualche giorno fa l’attaccante del PSG è tornato in Italia, a Milano, insieme a Wanda Nara. La foto postata su Instagram con la neve è piaciuta a Paulo Dybala e Manuel Locatelli che hanno lasciato un like all’ex Inter. Qualcosa bolle in pentola? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS SU JuveNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Calciomercato: icontinuano a seguire Mauroe due calciatori avrebbero lanciato segnali all’attaccante Lantus prosegue la caccia a un attaccante che da gennaio possa risolvere i problemi realizzativi della squadra di Allegri. In tal senso nelle ultime settimane è tornato in auge il nome di Mauro. Qualche giorno fa l’attaccante del PSG è tornato in Italia, a Milano, insieme a Wanda Nara. La foto postata su Instagram con la neve è piaciuta a Paulo Dybala e Manuel Locatelli che hanno lasciato un like all’ex Inter. Qualcosa bolle in pentola? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

_Morik92_ : Su #Icardi, fonti vicino al #PSG negano - al momento - trattative concrete per una sua cessione a gennaio. #Juve in… - Profilo3Marco : RT @Corriere: La Juve a gennaio vuole un centravanti: Vlahovic, Icardi o Scamacca. Com’è la situazione - Maui_74 : @tatanka_h La notizia c’è sempre! Dybala non mette like a Icardi: la Juve sogna. Un leone mangia una zebra: la Juve… - ParmaLiveTweet : Tuttosport: 'Icardi-Juve per sei mesi' - Spazio_J : La Juve vuole a tutti i costi Icardi: il piano per acquistarlo a gennaio! - -