I No vax in Sassonia volevano uccidere il governatore pro vaccini. Su Telegram i piani dei neonazisti per gli attacchi armati (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In Germania l’unità antiterrorismo della polizia della Sassonia è impegnata da questa mattina in un’operazione contro un gruppo di No vax di estrema destra che pianificava di uccidere il presidente della Sassonia, Michael Kretschme. Secondo i giornalisti dell’emittente pubblica Zdf, il leader della Cdu era finito nel mirino degli estremisti per le sue posizioni pro vaccino anti Covid. Nel canale Telegram del gruppo Dresden Offline Network’, i 103 membri oltre a sostenere teorie complottiste sul Coronavirus, si scambiavano messaggi in cui incitavano alla violenza armata progettando di colpire i ministri e il presidente Kretschme. Secondo le indagini della polizia, i membri del gruppo si sarebbero vantati di possedere armi e balestre, recuperate anche grazie ai consigli del leader che suggeriva come ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In Germania l’unità antiterrorismo della polizia dellaè impegnata da questa mattina in un’operazione contro un gruppo di No vax di estrema destra cheficava diil presidente della, Michael Kretschme. Secondo i giornalisti dell’emittente pubblica Zdf, il leader della Cdu era finito nel mirino degli estremisti per le sue posizioni pro vaccino anti Covid. Nel canaledel gruppo Dresden Offline Network’, i 103 membri oltre a sostenere teorie complottiste sul Coronavirus, si scambiavano messaggi in cui incitavano alla violenza armata progettando di colpire i ministri e il presidente Kretschme. Secondo le indagini della polizia, i membri del gruppo si sarebbero vantati di possedere armi e balestre, recuperate anche grazie ai consigli del leader che suggeriva come ...

