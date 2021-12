Formula 1 - Lewis Hamilton diventa Baronetto (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Da oggi, possiamo chiamarlo Sir Lewis Hamilton: il sette volte campione del mondo di Formula 1 è stato insignito della prestigiosa onorificenza per meriti sportivi. Quarto Baronetto da pista. In assenza della Regina Elisabetta, a presenziare alla cerimonia ci ha pensato l'erede al trono, il Principe Carlo. Hamilton è stato ricevuto nel Castello di Windsor, accompagnato dalla mamma, Carmen Lockhart. Lewis è il quarto pilota di Formula 1 a ricevere l'onorificenza di Baronetto per meriti sportivi. Prima di lui è toccato a Jackie Stewart, Stirling Moss e Jack Brabham. Hamilton non è nuovo a queste onorificenze: già nel 2008 era stato nominato Membro dell'Impero Britannico, dopo essere diventato il più giovane campione del ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Da oggi, possiamo chiamarlo Sir: il sette volte campione del mondo di1 è stato insignito della prestigiosa onorificenza per meriti sportivi. Quartoda pista. In assenza della Regina Elisabetta, a presenziare alla cerimonia ci ha pensato l'erede al trono, il Principe Carlo.è stato ricevuto nel Castello di Windsor, accompagnato dalla mamma, Carmen Lockhart.è il quarto pilota di1 a ricevere l'onorificenza diper meriti sportivi. Prima di lui è toccato a Jackie Stewart, Stirling Moss e Jack Brabham.non è nuovo a queste onorificenze: già nel 2008 era stato nominato Membro dell'Impero Britannico, dopo essereto il più giovane campione del ...

