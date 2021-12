“È un’esagerazione”: ad Amici21 la combinano grossa, scelta inaccettabile (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Gli autori di Amici21 e le scelte di Maria De Flippi sono finite nuovamente nel mirino dei telespettatori: ennesima scelta sbagliata Lo studio di Amici21 (screenshot Witty)Nonostante il grande successo di ascolti per Amici di Maria De Filippi, il noto talent è comunque al centro di numerose polemiche. Alcune scelte della conduttrice e degli stessi autori sembrano non convincere il pubblico. La questione non coinvolge solo gli allievi e le liti in studio tra i professori ma anche le decisioni in occasione dei daytime da mandare in onda. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Pende dalle sue labbra”: Maria De Filippi è stata scoperta, esplode la bufera Secondo i telespettatori in questi giorni sta diventando una consuetudine eccessiva quella di focalizzare l’attenzione sempre sugli stessi elementi della classe. In molti sostengono ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Gli autori die le scelte di Maria De Flippi sono finite nuovamente nel mirino dei telespettatori: ennesimasbagliata Lo studio di(screenshot Witty)Nonostante il grande successo di ascolti per Amici di Maria De Filippi, il noto talent è comunque al centro di numerose polemiche. Alcune scelte della conduttrice e degli stessi autori sembrano non convincere il pubblico. La questione non coinvolge solo gli allievi e le liti in studio tra i professori ma anche le decisioni in occasione dei daytime da mandare in onda. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Pende dalle sue labbra”: Maria De Filippi è stata scoperta, esplode la bufera Secondo i telespettatori in questi giorni sta diventando una consuetudine eccessiva quella di focalizzare l’attenzione sempre sugli stessi elementi della classe. In molti sostengono ...

Advertising

giorgiaruosi : comunque POSSO DIRE L’ESAGERAZIONE GIUSTO PER FARE UN PO’ DI HYPE MARO #Amici21 - zoebarchi : RT @Anna38755973: #Amici21 Ma il postino è un ragazzo normalissimo che lavora come tutte le persone normali... perché fanno questa esageraz… - annalisaportia1 : RT @Anna38755973: #Amici21 Ma il postino è un ragazzo normalissimo che lavora come tutte le persone normali... perché fanno questa esageraz… - troppoinstabile : RT @Anna38755973: #Amici21 Ma il postino è un ragazzo normalissimo che lavora come tutte le persone normali... perché fanno questa esageraz… - Hirsia4 : RT @Anna38755973: #Amici21 Ma il postino è un ragazzo normalissimo che lavora come tutte le persone normali... perché fanno questa esageraz… -

Ultime Notizie dalla rete : un’esagerazione Amici21 “È un’esagerazione”: ad Amici21 la combinano grossa, scelta inaccettabile Specialmag.it