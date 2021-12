Draghi risponde picche alla Ue: “Restrizioni ai viaggi? Non c’è molto da riflettere”. Bruxelles: “Siano di breve durata” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic – “Restrizioni ai viaggi? C’è Omicron, non c’è molto da riflettere“: così Mario Draghi replica alla Ue che ha chiesto all’Italia di giustificare l’obbligo di tampone per chi entra nel nostro Paese anche se vaccinato. Bruxelles ribadisce: “Restrizioni devono essere giustificate dalla situazione reale e comunque Siano di breve durata“. Peraltro la Commissione rinfaccia al governo italiano di non aver notificato preventivamente la decisione di aumentare le Restrizioni d’ingresso per i cittadini Ue. Draghi risponde picche all’Ue: “Restrizioni ai viaggi? C’è Omicron, non c’è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic – “ai? C’è Omicron, non c’èda“: così MarioreplicaUe che ha chiesto all’Italia di giustificare l’obbligo di tampone per chi entra nel nostro Paese anche se vaccinato.ribadisce: “devono essere giustificate dsituazione reale e comunquedi“. Peraltro la Commissione rinfaccia al governo italiano di non aver notificato preventivamente la decisione di aumentare led’ingresso per i cittadini Ue.all’Ue: “ai? C’è Omicron, non c’è ...

