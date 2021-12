Advertising

DiMarzio : #RealMadrid | Luka #Modric e #Marcelo positivi al #Covid_19 - andreastoolbox : Real Madrid, Modric e Marcelo positivi al Covid: le ultime news | Sky Sport - sportli26181512 : Real Madrid, Modric e Marcelo positivi al Covid: le ultime news: Mercoledì mattina i Blancos hanno comunicato attra… - fisco24_info : Covid: Real Madrid, Marcelo e Modric positivi: Lo rende noto la società - Robbetta : RT @SkySport: Real Madrid, Modric e Marcelo positivi al Covid: le ultime news #SkySport #RealMadrid #Modric #Marcelo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Real

Aumentano i contagiati dalnelle squadre europee. I giocatori delMadrid Marcelo e Luka Modric sono infatti risultati positivi al coronavirus. Lo rende noto il club di Florentino Perez. La squadra madrilena, ...... 16 dicembre, in Italia: saranno vaccinati contro ilanche i bambini dai 5 agli 11 anni. E i ... Ma se non bastassero questi dati, ci sono quelli 'life', ossia dal mondo reale: 'Negli Stati ...The Collinson COVID-19 Testing Initiative first launched in October 2020 and is now at several major UK airports. Listening to their experience, WHO Foundation and Collinson formed the Travel ...Real Madrid players Luka Modric and Marcelo have tested positive for COVID-19, the LaLiga club said in a statement on Wednesday. Real did not say if the two were suffering any symptoms, but that they ...