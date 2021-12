Covid, in Abruzzo ieri registrati 239 nuovi positivi e ancora un decesso dovuto al virus (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'Aquila - Sono 239 (di età compresa tra 1 e 85 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 91194. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2610 (si tratta di una 82enne della provincia di Chieti). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 82813 dimessi/guariti (+131 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5771* (+107 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 882 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche) 122 pazienti ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'Aquila - Sono 239 (di età compresa tra 1 e 85 anni) icasialoggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 91194. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2610 (si tratta di una 82enne della provincia di Chieti). Nel numero dei casisono compresi anche 82813 dimessi/guariti (+131 rispetto a). Gli attualmentein(calcolati sottraendo al totale dei, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5771* (+107 rispetto a). *(nel totale sono ricompresi anche 882 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche) 122 pazienti ...

