Cosa succederà quando il nostro Sole morirà?

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si è spento ile chi l’ha spento sei tu, cantava Adriano Celentano. Ma pare improbabile che un essere umano, per quanto potente, possa mai rendersi responsabile della morte del. La nostra stella si spegnerà da sé, come succede a ogni astro.? E come? Morte del(wikipedia) – curiosauro.itLa fine delEntro 7,8 miliardi di anni, si esaurirà ogni processo termonucleare del, e così la nostra stella rilascerà i suoi strati più esterni, che verranno spazzati via sotto forma di supervento. Verrà a crearsi una grossa nebulosa planetaria. Le parti più interne di essa collasseranno e daranno origine a una nana bianca. Quanto grande? Più o meno delle dimensioni della Terra… Lo studio più attuale pubblicato sull’argomento risale al 2018 ed è comparso su Phys e sulla ...