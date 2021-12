C’è stato un incendio in un grattacielo a Hong Kong: ci sono almeno 8 feriti, e oltre 100 persone sono sul tetto in attesa dei soccorsi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mercoledì, intorno alle 12 locali (le 5 di mattina in Italia), si è sviluppato un incendio al World Trade Center di Hong Kong, un grattacielo di 38 piani attualmente in ristrutturazione. Per ora non ci sono notizie di morti, ma Leggi su ilpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mercoledì, intorno alle 12 locali (le 5 di mattina in Italia), si è sviluppato unal World Trade Center di, undi 38 piani attualmente in ristrutturazione. Per ora non cinotizie di morti, ma

Advertising

reportrai3 : 3 mesi prima dell’udienza del 23 luglio 2019, dove i legali Eni e dei suoi dirigenti dichiarano di non conoscere qu… - forumJuventus : 'C'è stato un malfunzionamento del software. La tintoria non mi aveva portato il tight. C'era il funerale di mia ma… - _Nico_Piro_ : A lungo il minareto più alto del mondo (65mt), ancora oggi una delle torri in mattoni più ardite, non c'è certezza… - azzodacorreggio : RT @Davide64662104: Borgonovo “le terapie int sono all’11% e i reparti ordinari al 12. Non c’è nessuna emergenza. O diciamo che i vaccini f… - FatimaCurzio : RT @ilpost: C’è stato un incendio in un grattacielo a Hong Kong: ci sono almeno 8 feriti, e oltre 100 persone sono sul tetto in attesa dei… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è stato SIsmiCA: la piattaforma regionale digitale per certificazioni sismiche Anci Campania