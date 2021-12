Cade nel giardino e non riesce ad alzarsi Carabinieri salvano anziana

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non rispondeva al telefono da ieri sera, così il figlio, da Roma, ha allertato idi Martina Franca: ad essersi resa irreperibile è stata un’donna di 91 anni, residente nel territorio martinese, che viveva lontana dai due figli e con l’aiuto, giornaliero, di una badante. Quando alla Centrale Operativa è giunta, intorno alle ore 13:00, la richiesta di aiuto nelle ricerche da parte del primogenito, immediato è stato l’intervento dell’autoradio sul posto indicato quale abitazione della signora. Effettivamente non vi è stata alcuna risposta al citofono ma questo non ha scoraggiato i militari che hanno scavalcato il muretto di recinzione intorno alla casa e si sono guadagnati l’accesso alantistante. Ed è stato proprio lì, riversa a terra nel proprio orto, che l’hanno trovata, infreddolita ed impaurita, ...

