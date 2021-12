Bodio Lomnago. Vasile Atomei morto in un incidente sul lavoro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Vasile Atomei, operaio romeno di 51 anni, ha perso la vita in un incidente sul lavoro a Bodio Lomnago (Varese). A quanto emerge dai primi sopralluoghi Vasile Atomei stava lavorando nel cantiere di un’abitazione in zona “Rogorella” nel quale era in corso un getto di calcestruzzo. All’improvviso vi sarebbe stato un cedimento di una betoniera scivolata nello scavo schiacciando l’operaio, morto sul colpo. I colleghi hanno dato l’allarme e sul posto, in via Rogorella, sono arrivate automedica e ambulanza del 118 che hanno soccorso l’altro lavoratore coinvolto nell’infortunio, un uomo di 55 anni non coinvolto nel ribaltamento ma caduto nel tentativo di soccorrere l’uomo poi deceduto: ha subito un trauma al volto e al braccio ed è stato ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 15 dicembre 2021), operaio romeno di 51 anni, ha perso la vita in unsul(Varese). A quanto emerge dai primi sopralluoghistava lavorando nel cantiere di un’abitazione in zona “Rogorella” nel quale era in corso un getto di calcestruzzo. All’improvviso vi sarebbe stato un cedimento di una betoniera scivolata nello scavo schiacciando l’operaio,sul colpo. I colleghi hanno dato l’allarme e sul posto, in via Rogorella, sono arrivate automedica e ambulanza del 118 che hanno soccorso l’altro lavoratore coinvolto nell’infortunio, un uomo di 55 anni non coinvolto nel ribaltamento ma caduto nel tentativo di soccorrere l’uomo poi deceduto: ha subito un trauma al volto e al braccio ed è stato ...

Advertising

Giorno_Varese : Bodio Lomnago, ancora un operaio morto in cantiere. 'Ora fermate la strage senza fine' - zazoomblog : Incidente sul lavoro deceduto un uomo di 51 anni in un cantiere a Bodio Lomnago - #Incidente #lavoro #deceduto… - dprevenzione : Incidente mortale in un cantiere di Bodio Lomnago, vittima un uomo di 51 anni - Italia_Notizie : Bodio Lomnago, schiacciato da una betoniera: muore operaio a 51 anni - MilanoSpia : Bodio Lomnago, schiacciato da una betoniera: muore operaio a 51 anni -