Biodigestore | arrivano 4 proposte Ecco chi sono i colossi delle multiutility per l' impianto di smaltimento di rifiuti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Biodigestore arrivano

corriereadriatico.it

Il primo è che l'interlocutore realizzi 'a proprie spese, cure e rischio' il, facendosi poi carico della gestione, l'altro è che non solo venga coinvolta Aset ma anche nel caso la quota ...Purtroppo, come è ormai abitudine di questa amministrazione, gli atti richiesti nonmai ed ...una battaglia per la mia decadenza equivale a demolire e dividere il fronte contro il,...FANO - Nomi pesanti nella quaterna di adesioni alla manifestazione di interesse indetta dal Comune per dare ad Aset un partner con cui mettersi a costruire il biodigestore. Accanto ...Assemblea convocata dopo la rinuncia al ricorso contro il Comune. La minoranza promette tolleranza zero, e nella seduta odierna se ne potrebbero vedere i primi effetti ...