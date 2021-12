Benevento-Monza affidata all’arbitro Giua di Olbia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono state rese note le designazioni per la diciottesima giornata del campionato di serie B. La sfida tra Benevento e Monza in programma domenica alle ore 18.30 allo stadio Ciro Vigorito è stata affidata all’arbitro Antonio Giua di Olbia, che non incrocia i sanniti dal marzo 2019 (sconfitta interna contro lo Spezia al Ciro Vigorito). In quella stagione Giua diresse anche Benevento-Crotone di campionato (3-0) e il match con l’Inter di coppa Italia a San Siro (6-2 per i nerazzurri). A coadiuvarlo saranno gli assistenti mauro Galetto di Rovigo e Davide Moro di Schio. Il quarto ufficiale sarà Luigi Carella di Bari. Al Var agiranno Alessandro Prontera di Bologna e l’assistente Alessandro Lo Cicero di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono state rese note le designazioni per la diciottesima giornata del campionato di serie B. La sfida train programma domenica alle ore 18.30 allo stadio Ciro Vigorito è stataAntoniodi, che non incrocia i sanniti dal marzo 2019 (sconfitta interna contro lo Spezia al Ciro Vigorito). In quella stagionediresse anche-Crotone di campionato (3-0) e il match con l’Inter di coppa Italia a San Siro (6-2 per i nerazzurri). A coadiuvarlo saranno gli assistenti mauro Galetto di Rovigo e Davide Moro di Schio. Il quarto ufficiale sarà Luigi Carella di Bari. Al Var agiranno Alessandro Prontera di Bologna e l’assistente Alessandro Lo Cicero di ...

