Auto: Bonometti, 'si rischia 1 mln di licenziamenti, Landini scioperi per i lavoratori, non per il nulla' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Milano, 15 dic. (Adnkronos) - ''Lo sciopero di domani? Per il nulla, mentre l'Italia rischia di perdere più di un milione di posti di lavoro Landini sciopera per il niente. E' evidente che al sindacato di difendere i posti di lavoro non interessa, gli operai non se li filano più, forse al sindacato interessano altre cose''. Spara ad alzo zero Marco Bonometti, presidente ed amministratore delegato di Officine Meccaniche Rezzatesi, gruppo speciadalizzato nella componentistica per Automobili, dopo che il Comitato interministeriale per la transizione ecologica ha definito l'eliminazione graduale entro il 2035 delle Automobili nuove con motore a combustione. ''E' un fatto gravissimo -dice all'Adnkronos- che tre ministri del Paese decretino la morte dell'industria dell'Auto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Milano, 15 dic. (Adnkronos) - ''Lo sciopero di domani? Per il, mentre l'Italiadi perdere più di un milione di posti di lavorosciopera per il niente. E' evidente che al sindacato di difendere i posti di lavoro non interessa, gli operai non se li filano più, forse al sindacato interessano altre cose''. Spara ad alzo zero Marco, presidente ed amministratore delegato di Officine Meccaniche Rezzatesi, gruppo speciadalizzato nella componentistica permobili, dopo che il Comitato interministeriale per la transizione ecologica ha definito l'eliminazione graduale entro il 2035 dellemobili nuove con motore a combustione. ''E' un fatto gravissimo -dice all'Adnkronos- che tre ministri del Paese decretino la morte dell'industria dell'...

Advertising

TV7Benevento : Auto: Bonometti, 'si rischia 1 mln di licenziamenti, Landini scioperi per i lavoratori, non per il nulla' (2)... - TV7Benevento : Auto: Bonometti, 'si rischia 1 mln di licenziamenti, Landini scioperi per i lavoratori, non per il nulla'... -