Antonio Sbordone promosso dirigente generale di Pubblica Sicurezza

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)di, uno dei ruoli di più alto livello del ministero dell’Interno. La nomina arriva direttamente dal consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente Luciana Lamorgese. Giàsuperiore della Polizia di Stato, questore a Perugia e attualmente a Padova,per 5 anni è stato a capo della Digos di Napoli, di cui ha comunque fatto parte per una vita. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il questore 'Soprattutto nei settori ospiti - ha spiegato ieri il questore di Padova- abbiamo dovuto confrontarci con un diffuso mancato rispetto delle regole. I multati, infatti, ...Per il pomeriggio di oggi, sabato 11 dicembre, il questoreha vietato infatti la sfilata in centro storico e i manifestanti si sono radunati dalle 15 in piazzetta Sartori. L'appello ...PADOVA - Sono decine le multe che la Polizia di Stato lo scorso fine settimana ha comminato ai tifosi che hanno partecipato agli incontri di calcio Padova – SudTirol e Cittadella ...Controlli specifici durante Cittadella-Ascoli e Padova-Sud Tirol: identificazioni anche grazie all’impianto di video sorveglianza ...