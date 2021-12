Allarme in difesa per il Milan | due nomi in pole!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) In seguito all’infortunio di Simon Kjaer, sostituito al quarto minuto di Genoa-lo scorso 1 dicembre, la dirigenza rossonera pensa già ad un suo immaginabile sostituto. Il nome preferito di Maldini resta sempre Botman del Lille, club francese con il quale ilè già in buoni rapporti dopo gli affari Leao e Maignan. L’olandese viene valutato dal Lille circa 25 milioni di euro e, la possibile formula del prestito con diritto di riscatto, potrebbe essere l’alternativa giusta per concludere l’affare. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport. Bremer, calciomercato,Botman, però, non è l’unica carta in gioco plausibile. Infatti, il nome del difensore del Torino Bremer, in scadenza nel 2023, è già nel mirino del direttore sportivo Massara. A differenza del giocatore ...