Zielinski potrebbe essere alle prese con una bronchite: rientro nel 2022 (Di martedì 14 dicembre 2021) Come sappiamo, domenica scorsa durante il match al Maradona tra Napoli e Empoli, dopo soli 20 minuti dal calcio d’inizio Zielinski ha chiesto il cambio perché accusava evidenti difficoltà respiratorie portandosi più volte le mani al petto. Il centrocampista si è subito sottoposto ad esami clinici che hanno dato esito negativo. La situazione, però, è abbastanza allarmante. L’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’ ha fatto il punto della situazione sulle condizioni fisiche del polacco. Il malore accusato dal numero 20 azzurro nello scorso match di campionato contro i toscani (vincitori per 0-1), ha davvero messo in allarme tutti. Considerata la medesima situazione avvenuta sabato scorso al Lindelof, difensore svedese del Manchester United, il dolore avvertito al petto si è poi rivelato un vero e proprio allarme per il cluster che si è ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Come sappiamo, domenica scorsa durante il match al Maradona tra Napoli e Empoli, dopo soli 20 minuti dal calcio d’inizioha chiesto il cambio perché accusava evidenti difficoltà respiratorie portandosi più volte le mani al petto. Il centrocampista si è subito sottoposto ad esami clinici che hanno dato esito negativo. La situazione, però, è abbastanza allarmante. L’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’ ha fatto il punto della situazione sulle condizioni fisiche del polacco. Il malore accusato dal numero 20 azzurro nello scorso match di campionato contro i toscani (vincitori per 0-1), ha davvero messo in allarme tutti. Considerata la medesima situazione avvenuta sabato scorso al Lindelof, difensore svedese del Manchester United, il dolore avvertito al petto si è poi rivelato un vero e proprio allarme per il cluster che si è ...

Advertising

_SiGonfiaLaRete : #Zielinski, tegola per il #Napoli: ecco quando potrebbe rientrare - mm_nurita : Ieri Piotr Zielinski del Napoli dolori al petto e difficoltà respiratoria, Lindelof dello United, stessa cosa...i g… - amedeocalha : Zielinski problemi respiratori, secondo me potrebbe essere un problema cardiaco - Laudantes : Vedo tante Top 11. Chi non ce l'ha fatta merita la panchina ma rimango fedele a chi potrebbe ricoprirli Panca: O… - ravaaaaah : 23:16 e penso a cosa potrebbe essere zielinski al milan -