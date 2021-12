“Vacci piano con gli arbitri | non sei Bonucci” | Mourinho scatena il caos

(Di martedì 14 dicembre 2021) Josénon è mai banale ele reazioni. La Roma è reduce dalla vittoria contro lo Spezia, la partita si è conclusa sul risultato di 2-0 con i gol di Smalling e Ibanez. Lo Special One, al termine della partita, si è lamentato della gestione dell’arbitro dei cartellini gialli.ha lanciato una frecciata alla Juventus. “Ho detto a Cristante di andarcicon l’arbitro perché lui non èo non è un giocatore che ha uno status che può permettersi certe cose con il direttore di gara”. L'articolo CalcioWeb.

Poi Mourinho ha scatenato le discussioni con un riferimento sulla Juventus: 'ho detto a Cristante di andarci piano con l'arbitro perché lui non è Bonucci o non è un giocatore che ha uno status che può permettersi certe cose con il direttore di gara'. José Mourinho non è mai banale e scatena le reazioni. La Roma è reduce dalla vittoria contro lo Spezia, la partita si è conclusa sul risultato di 2-0 con i gol di Smalling e Ibanez. Lo Special One, al termine della partita, si è lamentato della gestione dell'arbitro dei cartellini gialli. La Roma è reduce dal successo in campionato contro lo Spezia, la sfida della 17esima giornata del massimo torneo italiano si è conclusa sul risultato di 2-0. Sono risultati decisivi due difensori.