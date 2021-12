Roma, sfonda i vetri di un asilo nido per una rapina nella notte (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma. Si aggirava di notte all’interno di un istituto scolastico depredandolo di ogni cosa. Aveva riempito due grosse buste di plastica e stava per darsela a gambe. Ma qualcosa non è andato secondo i piani. Un uomo, 47enne italiano, è stato colto in flagranza all’interno di un asilo nido mentre tentava di rubare utensili da cucina e detersivi. Ieri notte, intorno alle ore 01.30, il personale della Polizia Locale Roma Capitale XI Gruppo Marconi, è intervenuto presso un asilo nido di via del Trullo dove era scattato l’allarme. Leggi anche: Guida sotto effetto di droghe e furto: 6 persone denunciate Il ladro della scuola a Roma Sul posto gli agenti hanno notato la stravagante presenza di un uomo con cappuccio e mascherina intento a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 dicembre 2021). Si aggirava diall’interno di un istituto scolastico depredandolo di ogni cosa. Aveva riempito due grosse buste di plastica e stava per darsela a gambe. Ma qualcosa non è andato secondo i piani. Un uomo, 47enne italiano, è stato colto in flagranza all’interno di unmentre tentava di rubare utensili da cucina e detersivi. Ieri, intorno alle ore 01.30, il personale della Polizia LocaleCapitale XI Gruppo Marconi, è intervenuto presso undi via del Trullo dove era scattato l’allarme. Leggi anche: Guida sotto effetto di droghe e furto: 6 persone denunciate Il ladro della scuola aSul posto gli agenti hanno notato la stravagante presenza di un uomo con cappuccio e mascherina intento a ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, sfonda i vetri di un asilo nido per una rapina nella notte - AleDigio89 : RT @cmdotcom: La Roma non brilla, ma sfonda 2-0 di testa lo Spezia: Mourinho raggiunge la Juve, espulso Felix #RomaSpezia - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: La Roma non brilla, ma sfonda 2-0 di testa lo Spezia: Mourinho raggiunge la Juve, espulso Felix #RomaSpezia - cmdotcom : La Roma non brilla, ma sfonda 2-0 di testa lo Spezia: Mourinho raggiunge la Juve, espulso Felix #RomaSpezia… - KevinCo62918046 : RT @AntonioBakeoff: Allora ragazzi... Ci siamo! Purtroppo non si sa ancora quando ci si potrà spostare di regione in regione.. Quindi lo Sf… -