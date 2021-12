Ravanusa | trovato il corpo di uno degli ultimi due dispersi | è Giuseppe Carmina Ora si cerca suo figlio

(Di martedì 14 dicembre 2021) È stato rioggi 14 dicembre ildi unoduesotto le macerie dei palazzi sventrati dall’esplosione originata probabilmente da una fuga di gas a, in provincia di Agrigento la sera di sabato 11 dicembre. I vigili del fuoco hanno estratto dai calcinacci ilsenza vita di Calogero. Il cadavere era nel garage del palazzo di quattro piani collassato. L’uomo si chiamavae aveva 88 anni. Le ricerche vanno avanti per recuperare anche suoCalogero, di 59 anni. I pompieri avevano già individuato ieri l’area dove sarebbe stato utile scavare alla ridei due uomini. ...

Advertising

rtl1025 : ?? E' stato trovato dai vigili del fuoco anche il corpo dell'ultimo disperso dell'esplosione a #Ravanusa: si tratta… - TgLa7 : ??#Ravanusa: trovato Giuseppe, l'ultimo #disperso. Sale a 9 il bilancio delle vittime della tragedia #TgLa7 #notizie… - MediasetTgcom24 : Esplosione a Ravanusa, trovato il corpo di uno dei due dispersi #Ravanusa - piepol49 : RT @discoradioIT: E' stato trovato l'ultimo disperso, Giuseppe Carmina, 33 anni, figlio del 59enne Calogero. Sono 9 le vittime estratte dal… - askanews_ita : #Ravanusa, trovato l’ultimo disperso: 9 i morti -

Ultime Notizie dalla rete : Ravanusa trovato

... figlio proprio di Calogero A, nell'Agrigentino, non ci sono più speranze per Calogero Carmina, uno dei due ultimi dispersi. I vigili del fuoco, oggi pomeriggio, hannoil suo ...È statodai vigili del fuoco anche il corpo dell'ultimo disperso dell'esplosione a: si tratta di Giuseppe Carmina. Il corpo era vicino a quello del padre Calogero, recuperato poco prima, in ...Pubblicità Sono 142 i Vigili del fuoco in azione per tutta la giornata, a Ravanusa, tra le macerie dove è avvenuta ... E' stato proprio il cane labrador Luna a trovare ieri mattina i corpi sotto le ...E' stato individuato anche il corpo dell'ultimo disperso nell'esplosione avvenuta sabato scorso a Ravanusa. E' Giuseppe Carmina, 33 anni, il figlio di Calogero che è stato trovato poco prima. I vigili ...