Quirinale | Conte | “Coinvolgere tutti | serve alto profilo Non escludo candidatura comune con Pd”

"L'elezione di un presidente della Repubblica a 505 voti, modello Leone, sarebbe una grave ferita istituzionale portata al Paese, e chi si assume la responsabilità di un simile progetto fa un grande danno in un momento particolarmente difficile e delicato". A rivendicarlo, avvertendo i partiti del centrodestra, è stato il segretario del Partito democratico Enrico Letta, sulla possibilità che Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia cerchino di strappare sul voto per il successore di Sergio Mattarella al Quirinale, senza cercare un confronto largo tra tutti i partiti. In occasione della presentazione del volume "La legge della fiducia. Alle radici del diritto" alla Camera dei deputati, insieme al presidente M5s Giuseppe Conte, Letta ha aggiunto, rivolgendosi al leader pentastellato: "Apprezzo le sue parole sulla responsabilità. Credo che ...

