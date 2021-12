Mascherine e terze dosi | la miscela contro la quarta ondata secondo Speranza

Leggi su agi

(Di martedì 14 dicembre 2021) AGI - "Lesono ancora uno strumento fondamentale della nostra strategia di contrasto al Covid". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, intervenendo al seminario "La casa come primo luogo di cura". "I booster - ha aggiunto - sono ancora più importanti rispetto alle notizie che arrivano rispetto alle nuove varianti. Lesono ancora più importanti rispetto alla variante Omicron. Questa è la leva fondamentale che ci può accompagnare nelle settimane non semplici che abbiamo davanti". Il ministro ha fatto il punto sulla situazione dei contagi in Italia, alla luce dei dati che segnalano una crescita delle curva epidemica. "Questa sfida è del presente come ci dicono i numeri che ogni giorno arrivano, non solo dai Paesi del mondo, ma anche dalle nostre regioni. Sono numeri in crescita ...