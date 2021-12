Labbra: una ricetta veloce e low cost per averle morbidissime (Di martedì 14 dicembre 2021) Vorresti dare un tocco di giovinezza alle tue Labbra? Ecco una ricetta veloce e low cost per averle morbidissime Esistono delle vere e proprie ricette di bellezza fai da te che possono rappresentare dei veri toccasana per il nostro corpo. Uno degli esempi più lampanti è quello dello scrub Labbra miele e zucchero, che fornisce L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 14 dicembre 2021) Vorresti dare un tocco di giovinezza alle tue? Ecco unae lowperEsistono delle vere e proprie ricette di bellezza fai da te che possono rappresentare dei veri toccasana per il nostro corpo. Uno degli esempi più lampanti è quello dello scrubmiele e zucchero, che fornisce L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

agatinopintovi2 : @Ursulinabella Questo tipo di labbra servono per il cazzo, e sicuramente vanno bene. ?? una bocca così va sempre bene. - MsAntropa : No, ma stanno bene le labbra con i filler. No, ma non sembra che abbiate preso un cazzotto o che vi abbia punto una… - gighea : RT @paoladeriu: #SognoDinverno a #SalaLettura -Riessere giovani una notte di mezzo inverno, per cinque minuti, un minuto… Il tempo di pr… - semprelibri : RT @paoladeriu: #SognoDinverno a #SalaLettura -Riessere giovani una notte di mezzo inverno, per cinque minuti, un minuto… Il tempo di pr… - SalaLettura : RT @paoladeriu: #SognoDinverno a #SalaLettura -Riessere giovani una notte di mezzo inverno, per cinque minuti, un minuto… Il tempo di pr… -