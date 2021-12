La Procura Federcalcio archivia il caso Suarez: non sono emersi elementi (Di martedì 14 dicembre 2021) Finisce con un nulla di fatto il caso del calciatore del Barcellona, Luis Suarez, e del suo finto esame di italiano all’Università di Perugia, resosi necessario per far prendere il passaporto comunitario all’atleta uruguaiano in Italia. La Procura della Federcalcio ha annunciato, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, di aver archiviato il caso di Luis Suarez . “La Procura Federale, su conforme parere della Procura Generale dello Sport, ha disposto nei giorni scorsi l’archiviazione “allo stato degli atti” del procedimento relativo all’indagine della Procura della Repubblica di Perugia sull’esame del calciatore Suarez volto ad ottenere la cittadinanza italiana, in attesa ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 dicembre 2021) Finisce con un nulla di fatto ildel calciatore del Barcellona, Luis, e del suo finto esame di italiano all’Università di Perugia, resosi necessario per far prendere il passaporto comunitario all’atleta uruguaiano in Italia. Ladellaha annunciato, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, di averto ildi Luis. “LaFederale, su conforme parere dellaGenerale dello Sport, ha disposto nei giorni scorsi l’zione “allo stato degli atti” del procedimento relativo all’indagine delladella Repubblica di Perugia sull’esame del calciatorevolto ad ottenere la cittadinanza italiana, in attesa ...

Advertising

SecolodItalia1 : La Procura Federcalcio archivia il caso Suarez: non sono emersi elementi - infoitcultura : Caso Suarez: la Procura della Federcalcio archivia l’inchiesta - ClaraPorta4 : RT @MariaC08220254: @Milan5819 @CalcioFinanza peso d’oro e spostati da una parte all’altra del Naviglio in un intreccio di plusvalenze da 1… - MariaC08220254 : @Milan5819 @CalcioFinanza peso d’oro e spostati da una parte all’altra del Naviglio in un intreccio di plusvalenze… -