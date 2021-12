La Commissione lancia proposta per scorte regionali comuni di gas (Di martedì 14 dicembre 2021) BRUXELLES - La Commissione europea ha adottato proposte per realizzare scorte comuni di gas su base regionale e "decarbonizzare" il mercato del gas . Tra le proposte, che saranno presentate ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 14 dicembre 2021) BRUXELLES - Laeuropea ha adottato proposte per realizzaredi gas su base regionale e "decarbonizzare" il mercato del gas . Tra le proposte, che saranno presentate ...

Ultime Notizie dalla rete : Commissione lancia La Commissione lancia proposta per scorte regionali comuni di gas Per il primo aspetto, la Commissione propone di riconoscere ai consumatori più diritti, dalla trasparenza delle bollette alla sicurezza dell'approvvigionamento per le fasce sociali più deboli , fino ...

La Commissione lancia misure contro la strumentalizzazione dei migranti ... coordinata ed europea alle situazioni di crisi, anche quando i migranti sono strumentalizzati", ha sottolineato il vice presidente Ue Margaritis Schinas , spiegando che la Commissione Ue sta "...

