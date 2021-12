Juventus, infortunio Dybala: i tempi di recupero. Ecco quando rientra (Di martedì 14 dicembre 2021) Dybala è alle prese con l’infortunio patito contro il Venezia. Ecco i tempi di recupero del 10 della Juventus Ok il rinnovo del contratto (che è già tanto), ma quanto torna in campo Paulo Dybala dopo l’infortunio di Venezia? Gli esami strumentali di ieri, se non altro, hanno escluso lesioni. Secondo La Gazzetta dello Sport difficile che Allegri lo rischi contro il Bologna, più facile rivederlo in campo martedì 21 col Cagliari. Per Tuttosport invece la Juventus non rischierà più e lo farà tornare in campo soltanto nel 2022. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021)è alle prese con l’patito contro il Venezia.didel 10 dellaOk il rinnovo del contratto (che è già tanto), ma quanto torna in campo Paulodopo l’di Venezia? Gli esami strumentali di ieri, se non altro, hanno escluso lesioni. Secondo La Gazzetta dello Sport difficile che Allegri lo rischi contro il Bologna, più facile rivederlo in campo martedì 21 col Cagliari. Per Tuttosport invece lanon rischierà più e lo farà tornare in campo soltanto nel 2022. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

