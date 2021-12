Infermiera no vax muore per Covid a 64 anni. In un video diceva: 'Spero di prendere il virus' (Di martedì 14 dicembre 2021) Sospesa dal lavoro perché non vaccinata, una operatrice socio - sanitaria dell'ospedale di Alessandria è morta di Covid. A darne notizia è il Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, ... Leggi su leggo (Di martedì 14 dicembre 2021) Sospesa dal lavoro perché non vaccinata, una operatrice socio - sanitaria dell'ospedale di Alessandria è morta di. A darne notizia è il Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, ...

