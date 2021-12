“Il Web ti compra”: il sogno spezzato di Davide Dato vive in una canzone (VIDEO) (Di martedì 14 dicembre 2021) “Il web ti compra”: il sogno spezzato del giovane rapper Davide Dato vive in una canzone postuma (ed. Suono Libero Music), un Contest musicale ed un progetto per le scuole contro il bullismo. Esce “Il web ti compra”, singolo postumo di Davide Dato, 26 anni, rapper, scrittore e studente di psicologia napoletano, deceduto nel marzo Leggi su 2anews (Di martedì 14 dicembre 2021) “Il web ti”: ildel giovane rapperin unapostuma (ed. Suono Libero Music), un Contest musicale ed un progetto per le scuole contro il bullismo. Esce “Il web ti”, singolo postumo di, 26 anni, rapper, scrittore e studente di psicologia napoletano, deceduto nel marzo

Advertising

zazoomblog : “Il Web ti compra”: il sogno spezzato di Davide Dato vive in una canzone (VIDEO) - #compra”: #sogno #spezzato… - matsvarela22 : Me cagaron jsjsj primera compra a una pagina web y me cagaron :( - graviitybtw : epic compra a square enix e faz um web swing que presta no marvel avengers - UnioneSarda : #Sardegna - #Barrali, compra decine di sacchi di pellet sul web: ma è una truffa -